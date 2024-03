Neetu, ospite d’onore alla serata dedicata alle donne straordinarie

’Donne che ispirano il cambiamento’ è il titolo dell’appuntamento che si svolgerà stasera alle 21 presso la Casa della Cultura e della Memoria di Marzabotto, via Aldo Moro 2.

Iago Corazza e Greta Ropa racconteranno straordinarie storie di donne che hanno scelto con grande forza di continuare a vivere. Una serie di testimonianze sconvolgenti saranno le protagoniste di questo incontro che avrà come ospite d’onore Neetu, una delle molte donne indiane sfigurate dall’acido che ci racconterà la sua terribile esperienza. Ajay Tomar, ci spiegherà com’è nato il Sheroes Hangout Cafe e come si sta sviluppando uno dei progetti più coraggiosi ultimamente realizzati in India. La filmaker Emma Macey Stork ci mostrerà le immagini di un suo documentario vincitore di molti premi: la storia di Geeta, madre della nostra ospite Neetu

Ingresso libero - Per informazioni: 3454725895