"Negli Anni ’60 sembrava tutto possibile"

Sara Mei è una quattordicenne del 1967: le sue avventure sentimentali, l’incertezza del periodo dell’adolescenza e le sue forti speranze verso il futuro conducono il lettore in uno spaccato di un’epoca di grandi cambiamenti. "Attraverso la storia della protagonista racconto anche la storia d’Italia: è importante capire cosa eravamo per capire cosa siamo e cosa non vogliamo tornare ad essere". Così Serena Dandini descrive il suo nuovo romanzo ’C’era la luna’ (ed Einaudi), che verrà presentato per la prima volta domani alle 20.30 all’Oratorio San Filippo Neri, per la rassegna Con le donne. A dialogare con l’autrice saranno Marco Miana, Carlotta Bertinelli e Gioele Marangotto della redazione di Giovani Reporter, con letture dell’attrice Gioia Salvatori.

Serena Dandini, che cosa significa il titolo ’C’era la luna’? "Il titolo richiama l’allunaggio del 1969, un momento di svolta. Prima, la Luna era il simbolo romantico cantato nelle canzoni; dopo, con la strage di Piazza Fontana e i cambiamenti sociali, l’innocenza di quell’immaginario ha lasciato spazio alle ’nuvole nere’ degli anni Settanta, un periodo che ha trasformato la visione del futuro".

Nel libro si parla anche dell’adolescenza. Quanto è cambiata? "L’adolescenza è sempre un passaggio complesso. Nel libro, la protagonista trova sostegno nelle amiche, nella musica, nei libri e nei film. Oggi i giovani affrontano difficoltà simili, con modelli forse ancora più irraggiungibili, quindi credo che chiunque possa immedesimarsi in Sara".

Com’era la sfera sentimentale e sessuale negli anni Sessanta? "Le ragazze avevano pochissime informazioni. La pillola anticoncezionale era vietata, non si parlava di sessualità, c’era ancora il delitto d’onore e mancavano leggi a tutela delle donne. Il femminismo militante sarebbe arrivato dopo. É stato interessante ricostruire quell’ambiente per comprendere quanto sia stato fatto da allora, anche se oggi ancora ci chiediamo se sia opportuno inserire educazione sessuale e sentimentale nelle scuole…"

Cosa spera che i lettori trattengano da questa lettura? "L’energia positiva di un’epoca in cui cambiare il mondo sembrava possibile. Vorrei che questo sentimento tornasse a circolare oggi".

Che legame ha con Bologna e cosa rappresenta per lei questa città? "Sono molto affezionata a Bologna e all’Oratorio di San Filippo Neri. È una città del cuore per me, ho moltissimi amici e mi sento in famiglia quando sono qui".

Alice Pavarotti