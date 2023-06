’Negozi amici’ per i piccoli cittadini

Al Quartiere Santo Stefano una rete di ’Negozi amici’ abbraccia i piccoli cittadini della zona, bambini e adolescenti che frequentano gli istituti comprensivi 16 e 21. Le attività commerciali di vicinato puntano all’accoglienza degli abitanti, offrendo loro e anche alle neomamme degli spazi in cui ripararsi, chiedere aiuto in caso di necessità o accedere ad alcuni servizi essenziali, come caricare il cellulare, effettuare una telefonata, attendere qualcuno in un posto sicuro; in più, andare in bagno e riempire la borraccia. Per le neomamme, si può allestire un angolo per l’allattamento o il riposo.