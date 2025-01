"Negozi di vicinato, strage in centro storico"

Morìa di negozi a Casalecchio. Nelle centralissime vie Marconi e Porrettana, come nei quartieri periferici. Serrande abbassate in via Marconi dei bar Petit Café e Marconi Café, della panetteria Al Furner, dell’abbigliamento Effe 1. E vetrine spente sulla Porrettana del negozio di abbigliamento Il Pavone e della gioielleria Papenberg. Solo per citare alcuni esempi più clamorosi. "Ogni esercente fa molta, molta fatica a tirare su la serranda ogni giorno", è l’allarme lanciato da Andrea Tonelli, consigliere comunale di Rete Civica Centrodestra e gestore di un negozio di abbigliamento aperto dal 1968 in via Marconi Alta. Che con un’interrogazione rilancia.

"Il Comune – scrive – se ci tiene che i negozi di vicinato continuino a rimanere aperti e ad essere un presidio di qualità della vita e di sicurezza, si dia da fare subito con ristori concreti a favori dei negozianti in difficoltà. Gli sgravi fiscali non bastano. Ci vogliono finanziamenti come quelli del bando della Camera di commercio". Gli ultimi dati, aggiornati al settembre scorso, dicono che nei primi nove mesi del 2024 a fronte dell’apertura di 12 nuove attività commerciali al dettaglio, 20 hanno chiuso. "Nascono solo agenzie immobiliari e centri estetici cinesi – afferma Barbara Bertù, presidente Confcommercio Ascom Casalecchio – mentre noi stiamo ancora aspettando il bando del Comune sugli sgravi fiscali".

"Per il rilancio commerciale e turistico di Casalecchio – aggiunge Elisa Filippini. presidente locale di Confesercenti – ci vuole un piano marketing di hub urbano che preveda sconti sui parcheggi per chi va a fare shopping nei negozi di vicinato, un arredo urbano che renda piacevole la passeggiata nelle sue strade, più pulizia dei marciapiedi, creazione di un brand casalecchiese legato alla Chiusa, al Lido o al Talon". Con il titolo "Il Commercio da Vicino" il 16 gennaio, giovedì prossimo, nella sede del centro sociale di Ceretolo, in via Monte Sole 2, Claudio Baccolini, assessore al Commercio di Casalecchio, avvierà il ciclo di incontri con i commercianti che proseguirà nelle altre zone della cittadina sul Reno.

"La nostra Amministrazione comunale – assicura Baccolini – è sempre in ascolto del commercio di vicinato, che contribuisce in maniera significativa alla qualità di vita della città. In questi incontri i negozianti potranno segnalarmi problemi e criticità, fare proposte e dare suggerimenti. È un modo per essere sul territorio a stretto contatto con i commercianti che ci vivono e lavorano ogni giorno. Auspico un’ampia partecipazione e in un’ottica costruttiva. Per il commercio e per i casalecchiesi".

Nicodemo Mele