Negozi e associazioni sportive La mano tesa del Comune

Mano tesa ai negozi e alle attività sportive del comune. La Giunta Comunale ha destinato 135mila euro negli ultimi tre anni per sostenere acquisti e sport locali. L’amministrazione di Malalbergo dal 2020 ha avviato in modo sperimentale due iniziative ’Io compro sotto casa’ e ’Sport sotto casa’, con l’obiettivo di sostenere, dopo gli effetti negativi della pandemia, le attività commerciali del Comune e le associazioni sportive. Le misure sono al terzo anno di vita e per quanto riguarda ‘Io compro sotto casa’, il Comune ha pubblicato un bando rivolto ai commercianti. Ogni anno hanno aderito oltre 50 attività commerciali, nelle quali i cittadini poi potevano andare a fare acquisti, conservando lo scontrino, per ottenere buoni spesa del valore del 10% degli acquisti già fatti.

Si è appena conclusa la terza edizione e nel 2023 sarà ripetuta. Finora sono stati stanziati 90mila euro per queste iniziative, i negozianti hanno ricevuto indietro circa 80mila euro, che costituisce di fatto il 10% degli incassi legati a ‘Io compro sotto casa’. Per quanto riguarda invece ‘Sport sotto casa’, hanno aderito tutte le realtà sportive del territorio, ogni famiglia poteva richiedere un contributo di 100 euro fino a tre componenti per famiglia, per affrontare la spesa di iscrizione a corsi e attività fatte sul territorio. Per questo progetto, negli ultimi tre anni l’amministrazione comunale ha stanziato 45mila euro. Così la sindaca Monia Giovannini (nella foto): "Le misure sono state pensate e attuate come misure sociali, di sostegno alle attività e associazioni del territorio ma anche alle famiglie e ai ragazzi. Sono fermamente convinta che il primo compito di un sindaco e di un’amministrazione sia quello di pensare innanzitutto alle fasce deboli, in difficoltà e mettere in campo tutte le strategie possibili".

z. p.