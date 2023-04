Negozi e marketing Strategie su TikTok

Un incontro che punta i riflettori sull’utilizzo di TikTok come strumento di marketing digitale, con l’obiettivo di aumentare le vendite e portare i clienti nella propria azienda. Questo il workshop - tenutosi ieri nella sede di Ascom - pensato per le aziende. Insieme al direttore generale di Ascom Bologna, Giancarlo Tonelli, alla vicepresidente Lina Galati Rando e alla digital creator e social media strategist, Anna Roberta Sorbo, si è dato ampio spazio alla spiegazione delle tecniche per creare contenuti efficaci su TikTok, capaci di attirare un pubblico nuovo e vasto che non conosce la singola attività economica, ma che può essere incuriosito. "Gli strumenti di vendita tradizionali rimangono importanti – sottolinea Tonelli –, ma in un contesto che cambia bisogna anche scoprire tutte le possibilità per fare conoscere la propria impresa sul web".

g.d.c