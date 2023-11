Negozi in Bolognina. Dalle telecamere alle app e ai siti internet. Ecco il nuovo bando

Pubblicato oggi il bando per contributi ad attività di commercio, artigianato e servizi per la zona della Bolognina, che rimarrà attivo fino al 28 dicembre. Sul piatto il Comune mette 100mila euro. L’obiettivo è quello di finanziare progetti di micro e piccole imprese di riqualificazione del territorio, di implementazione di servizi immateriali e materiali per i clienti, o che siano volti al miglioramento della sicurezza e di accessibilità. I contributi assegnati possono essere richiesti sia da singoli esercenti, per i quali sono previsti un massimo di 4mila euro ciascuno, o da gruppi di commercianti, ai quali verrà attribuito un massimo di 10mila euro, della zona della Bolognina in senso stretto (non sarà quindi inclusa l’intera area del Navile). La delimitazione precisa delle strade coinvolte è specificata nel documento stesso.

Ma quali spese potranno essere finanziate dal bando? I singoli commercianti potranno richiedere tale contributo per spese di arredo, o per questioni di sicurezza (quindi implemento di telecamere), o servizi immateriali quali un’applicazione, un sito online, un miglioramento del servizio da offrire al cittadino.

Le aggregazioni di esercenti potranno invece concentrare la loro attività sul territorio circostante, svolgendo interventi di cura dell’area per ridurre il degrado o attività di animazione territoriale (eventi in occasione di festività, o arredi e decorazioni natalizie nella zona).

Le due principali finalità del bando sono infatti creare reti tra commercianti, poiché come spiega l’assessora all’Economia di vicinato e commercio Luisa Guidone, "la cooperazione è l’elemento fondamentale per creare un tessuto commerciale che abbia un impatto importante", e riqualificare il territorio.

"Il commercio è una risorsa economica, ma soprattutto sociale – commenta Giancarlo Tonelli, direttore generale Confcommercio Ascom –: la nostra intenzione è sempre stata quella di vivere il territorio con impegno e partecipazione, e l’approvazione di questo bando, voluta dal sindaco a seguito di sopralluoghi e incontri con i commercianti stessi, è un risultato positivo che va in questa direzione".

È della stessa opinione il direttore di Confesercenti Loreno Rossi, che dichiara: "È importante valorizzare il commercio di vicinato, ma da solo fatica ad essere attrattivo: bisogna lavorare anche sul contesto che lo circonda, e la riqualificazione territoriale è uno degli elementi fondamentali da cui partire".

Sarà dunque possibile fare richiesta dei contributi da oggi fino al 28 dicembre: prevista anche un’anticipazione fino al 50%, se richiesta, per consentire l’avvio delle attività ai vincitori del bando, che saranno decretati in base a una graduatoria che verrà pubblicata al termine della data di ultima richiesta. I criteri di selezione premieranno le attività maggiormente attinenti alle richieste, che valorizzino quindi tutti gli aspetti e gli obiettivi del bando.