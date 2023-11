"Negozi, per tutti soluzioni ad hoc"

Il Comune ha ribadito la disponibilità ad aiutare i negozi coinvolti dalla chiusura di via San Vitale dovuta alle condizioni della Garisenda. Ma una "sola risposta per tutti non sarebbe in ogni caso sufficiente, occorrono delle soluzioni dettagliate, cucite addosso alle singole attività", è la ricetta dell’assessora al Commercio, Luisa Guidone. "Il tema che emerge prima di tutto è quindi ascoltare le attività e capire di cosa hanno bisogno", ha affermato Guidone. Un lavoro "importante che abbiamo già iniziato a fare, in particolare le prime problematiche che emergono sono quelle che riguardano la logistica della consegna delle merci, soprattutto in area San Vitale, ma non solo, e abbiamo già iniziato a fissare alcuni appuntamenti specifici con queste attività, proprio per capire come meglio rispondere a queste esigenze. Che sono esigenze di continuare a lavorare il meglio possibile come accadeva prima".

Una apertura al dialogo è arrivata dalla Lega. Matteo Di Benedetto ha espresso l’augurio che il confronto in aula "sia non solo il palcoscenico per uno scontro, ma una sede di concertazione e di proposte condivise. Il primo grande tema per la Lega, è proprio quello dei commercianti. Servono un fondo per coprire le perdite e dehors straordinari nelle strade pedonalizzate".