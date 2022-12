Negozi vandalizzati in Bolognina Vetrina infranta e danni a furgoni

Una vetrina infranta e un’altra imbrattata, due fioriere ribaltate e alcuni furgoncini di ambulanti della Piazzola forzati. È il bilancio dei danni eseguiti da ignoti vandali nella notte tra giovedì e venerdì in via Matteotti, in Bolognina.

A subire i danni maggiori, una vetrina del negozio di calzature Bigi, una di quelle più piccole che proteggono gli espositori accanto all’ingresso: è stata danneggiata forse con una pietra o un oggetto contundente, ed è ora protetta da nastro adesivo e un cartello che avvisa che il vetro è rotto.

Poco più in là, per buona misura, c’è pure un’altra vetrina danneggiata, questa volta imbrattata da una scritta di evidente matrice anarco-antagonista e vergata probabilmente durante i cortei e le manifestazioni dei giorni scorsi. Si legge infatti, in vernice rossa, "No 41bis, Alfredo libero".

Vittime degli ignoti vandali inoltre, anche alcune fioriere del negozio accanto al rivenditore di calzature al civico 18, cioè la gioielleria Faggioli, al civico 20 della medesima via; il proprietario Davide ieri mattina ha trovato infatti le piante ribaltate e buttate a terra, con i vasi danneggiati.

Non solo: forse gli stessi autori hanno agito anche contro i furgoncini di alcuni ambulanti del mercato della Piazzola, poco distante. Le serrature sono state forzate e i mezzi sfregiati, anche se non risulta sia stato rubato nulla. Interviene sull’accaduto il capogruppo in Consiglio comunale di Fratelli d’Italia Stefano Cavedagna: "Ancora una volta la Bolognina è colpita da criminalità e degrado. Bologna è solo al 95esimo posto in Italia per sicurezza. Il sindaco Lepore non può far finta di nulla, intervenga con fermezza, con gli strumenti che il Comune possiede. Bisogna potenziare il sistema delle telecamere, per controllo e deterrenza, e far funzionare quelle che già esistono, perché una su tre non funziona. Bisogna tutelare i cittadini e i commercianti della Bolognina".