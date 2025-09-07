Negozianti e albergatori: "Basta polemiche politiche. Serve un patto bipartisan"

Commercianti e albergatori chiedono "a gran voce" di rinnovare la ‘zona rossa’ in Bolognina. Ma soprattutto che "la politica metta da parte le polemiche" per stringersi attorno a "un grande patto" condiviso. "In queste ultime settime abbiamo visto un intensificarsi dello scontro politico sulla sicurezza – puntualizza Giancarlo Tonelli, direttore di Confcommercio Ascom –: noi crediamo, invece, che per ottenere un risultato forte sia importante un patto bipartisan per quanto riguarda politica. E che coinvolga anche gli operatori e soprattutto rispetti il lavoro che mettono in campo da anni".

Le prossime settimane dovrebbero saranno decisive sul tema sicurezza, dal possibile rinnovo della zona rossa a un accordo a 360 gradi che tenga assieme anche altri aspetti: "In queste settimane si dovrebbe definire il nuovo patto per sicurezza di Bologna – insiste Tonelli –. Ecco, se sarà sottoscritto, deve condividere le modalità più forti possibili di intervento, con il coordinamento di tutti e il proseguimento di alcune iniziative che hanno dato risultati positivi. E, in questo contesto, noi auspichiamo una proroga delle zone rosse". Da Ascom ricordano anche il progetto ‘Porte aperte’ messo in campo dai commercianti da oltre un anno, cioè la possibilità – per chi si trovasse in situazioni di pericolo o di disagio – di poter entrare dentro le attività in cerca di aiuto e riparo.

"Noi siamo disponibili a continuare questo lavoro di presidio, ma c’è bisogno di non dividersi e soprattutto di lavorare insieme con la forza politica per farlo", prosegue Tonelli, che ricorda anche il lavoro fatto da Ascom in piazza XX Settembre, su cui è stato appena pubblicato un nuovo bando triennale, che da Confcommercio guardano con "grande attenzione".

Anche Giovanni Trombetti, presidente di Federalberghi, ricorda l’importanza e l’efficacia di ‘Porte aperte’ (campagna a cui anche gli albergatori hanno aderito) e aggiunge: "Molti alberghi, ubicati specialmente in centro e vicino alla stazione, chiedono il mantenimento della zona rossa – racconta Trombetti –. Ma è importante, soprattutto, la creazione di un grande patto per la legalità, dove tutti gli enti sono chiamati a collaborare facendo la propria parte. Se la zona rossa non ha dato tutti i risultati che ci si aspettava, penso sia perché vada applicata di più: il presidio sia costante".

"La situazione nel corso degli anni è peggiorata – conclude Trombetti –: degrado e insicurezza sono passati da fenomeni soltanto percepiti a fatti di cronaca e violenze sotto gli occhi di tutti. Questi problemi non sono nati con l’elezione a sindaco di Matteo Lepore: resto convinto che fra un anno un anno mezzo i cantiere finiranno e la città sarà cambiata, ma se non interveniamo ora, la malavita continuerà ad allargarsi. Il nostro è un appello a tutto tondo: nessuno alzi bandiera bianca".