Negramaro: "Passato, presente e futuro live"

"L’umanità non deve e non può rimanere indifferente di fronte a tutto ciò che sta accadendo" dice Giuliano Sangiorgi sul palco del nuovo tour indoor dei Negramaro, atteso oggi nel cuore d’acciaio e cemento dell’Unipol Arena, facendo suo quel "Restiamo umani" usato da Vittorio Arrigoni nei suoi reportage da Gaza ai tempi dell’operazione Piombo fuso. Tempi di timori e speranze in cui il ritrovarsi diventa "un gesto d’amore e di vita", come sottolineato dal gruppo salentino venerdì a Milano nel corso di una maratona in cui hanno trovato posto pure un paio di brani con Elisa. "Un modo per sentirsi uniti e per celebrare la nostra musica con un apporto tecnologico importante, affidato, come facciamo pure negli stadi, a Claudio Santucci dello Studio Giò Forma" raccontano Sangiorgi e il tastierista Andrea ’Andro’ Mariani. "Quindi un concerto in cui trovano posto il passato, il presente, ma anche il futuro della nostra musica".

Parliamo dei contenuti. Sangiorgi: "Per una band come i Negramaro il problema più grande, a volte insormontabile, è decidere la scaletta. Andro è un maestro in questo. Io ho una visione molto più ‘cinematica’ del racconto e ogni canzone esclusa mi sembra un figlio lasciato a casa. Lui no, è lucidissimo, preciso, ‘spietato’, nella scelta".

Mariano: "In vent’anni il nostro percorso sonoro è cambiato tantissime volte e uno dei lavori più importanti nella creazione di un nuovo spettacolo è proprio quello di dargli un’identità musicale precisa uniformandone i contenuti, visto che la qualità sonora s’è innalzata e pure alcuni strumenti che usiamo sul palco oggi al tempo dei nostri primi dischi non c’erano".

Riprendete in mano il repertorio per aggiornarlo. Sangiorgi: "Se a una canzone puoi cambiare il vestito sonoro, vuol dire che è gigantesca. Perché si regge in piedi da sola. È accaduto nel tour europeo, dove la dimensione teatrale ci ha permesso di giocare con certi nostri brani di ieri. Ma l’abbiamo fatto pure in altri contesti come, ad esempio, un mese e mezzo fa all’Expo di Osaka".

Nel vostro caso sono i dischi a decidere lo spazio in cui portarli o viceversa? Mariano: "Alcuni fanno canzoni da stadio, da teatro, da Sanremo, ma è un altro modo di lavorare. Che in alcuni casi produce pure buoni risultati. Noi partiamo dalla tabula rasa e ci costruiamo delle emozioni capaci di toccare gli animi in qualsiasi tipo di contesto si trovino. Penso ad un brano dall’energia contagiosa come Nuvole e lenzuola che pure nella cornice raccolta dei teatri ha saputo reinventarsi con grande successo".

Questo tour fa il punto su 25 anni di Negramaro e poi? Sangiorgi: "In un periodo in cui tutto corre e ogni epoca dura un post, mi piace pensare di essere di nuovo lenti. Dalle esperienze negli stadi di Amore che dormi a oggi, al netto del Covid e dei problemi fisici di Lele (Spedicato, il chitarrista vittima di un’emorragia cerebrale poi completamente risolta – ndr), non ci siamo mai fermati. E questi palazzetti rappresentano la parte conclusiva di un tour iniziato, di fatto nel 2018".

Tutto con la spinta dell’ultimo album ’Free Love’, portato l’estate scorsa negli stadi. Sangiorgi: "Oltre ai momenti più conosciuti, ovvero i singoli Diamanti con Elisa e Jovanotti, Fino al giorno nuovo con Fabri Fibra, la sanremese Ricominciamo tutto, le ultime due hit radiofoniche Luna piena e Marziani, in Free Love c’è tanta altra musica da scoprire, a cominciare da Solo se sbagli con Tiziano Ferro o Io direi di sì con Malika Ayane. Comunque, nonostante sia diventato da poco nuovamente papà, ho già da parte nuove canzoni perché l’arrivo del mio secondogenito Michele ha iniziato a farmi vivere emozioni che faranno parte di qualcosa".