Negroni: "Raccolta dei rifiuti a Casalecchio, tavolo di confronto con Hera"

Raccolta dei rifiuti sotto esame a Casalecchio.

Dito puntato da parte dei cittadini, ma anche delle minoranze in Consiglio comunale e, ora, anche della stessa giunta comunale.

"Dopo le critiche – rivela Barbara Negroni, assessora all’Ambiente – alla raccolta porta a porta dei rifiuti da parte del sindaco Massimo Bosso nel corso della sagra di Riale, sono stata sommersa di chiamate ed e-mail per sollecitare il passaggio ad una gestione diversa. Anche nell’ultimo Consiglio comunale se n’è parlato ampiamente ed essere clienti di una multiutility come Hera e, in contemporanea, suoi azionisti ci pone in una situazione di conflitto che facciamo fatica a spiegare all’opinione pubblica. E se, da un lato, il sindaco ha evidenziato che le criticità sono nella gestione e non del sistema, dall’altro credo però sia giunto il momento di rimettere la palla al centro e aprire un confronto sul servizio di Hera che non sia demagogico".

Poi un’altra stoccata. "Se da un lato tanti casalecchiesi non rispettano le regole – sottolinea – dall’altro registriamo che il gestore del servizio salta importanti passaggi di pulizia delle strade o di raccolte delle pattumelle. Risultato: disordine. Per le risposte bisogna lavorare su più livelli. Il primo sta nelle sanzioni al gestore davanti alle segnalazioni provate dei disservizi. Il secondo è multare il cittadino colto in flagrante. Il terzo sta nel predisporre pulizie e controlli zona per zona, sia per l’operato del gestore, sia sul comportamento dei cittadini".

Nicodemo Mele