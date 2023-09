Nei castagneti vietato raccogliere i funghi spontanei

L’Unione dei Comuni ha stabilito il divieto temporaneo di raccolta dei funghi spontanei epigei in tutti i castagneti da frutto dal 18 settembre al 10 novembre. La determina stabilisce anche che tali boschi devono essere in attualità di cultura e questo per superare la difficoltà di delimitare univocamente i differenti ambiti colturali agricoli e forestali dato che, a differenza di altre coltivazioni arboree da frutto, le principali pratiche qualificanti la castanicoltura hanno cadenza pluriennale e non annuale.