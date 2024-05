Nei guai la terza complice della banda degli scippi

È stata denunciata con l’accusa di rapina aggravata in concorso la terza componente della banda che nella mattinata di giovedì scorso ha messo a segno tre rapine nel giro di un’ora.

La malvivente, una trentenne marocchina già nota alle forze dell’ordine per precedenti specifici e di furto con strappo, è stata rintracciata nella serata di giovedì in via Barozzi dagli agenti della polizia.

L’identificazione della donna è stata possibile grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza che l’hanno ripresa sia durante la prima rapina al bar Bianco, all’interno di Galleria 2 Agosto, sia nel corso della seconda in stazione, precisamente al binario 1 Est, ai danni di un cittadino svizzero.

Secondo una prima ricostruzione, la donna non avrebbe invece partecipato al terzo colpo, un furto con strappo a bordo di un autobus in via Matteotti. In quest’occasione, gli altri due componenti della banda (entrambi marocchini, rispettivamente di 23 e 27 anni e già noti alle forze dell’ordine) hanno strappato dal collo di una signora italiana una collanina d’oro.