Nei ’Pagliacci’ il teatro della vita

Il rapporto tra realtà e finzione è al centro di ’Pagliacci. Il Gran Teatro della Vita’ appuntamento della rassegna ’In Controluce’ che racconta l’opera ’Pagliacci’ di Ruggero Leoncavallo, al Comunale Nouveau dal 15 al 22 dicembre. L’incontro di oggi è invece al Manzoni alle 20,30, con il musicologo Giovanni Bietti, lo storico dell’arte Giovanni Carlo Federico Villa e la partecipazione dello psichiatra e psicoanalista Stefano Bolognini. "La commedia è finita", "Acta est fabula, plaudite": così termina il capolavoro di Leoncavallo, che anticipa tante tendenze artistiche e letterarie novecentesche; così pronunciava in letto di morte l’imperatore Augusto. Sono la vita e il teatro, la realtà e la finzione a confondersi in un gioco di ’specchiature’ che il compositore napoletano restituisce nello spirito verista del suo tempo. Bietti e Villa propongono un viaggio che intreccia la vita di Leoncavallo con la storia della sua opera più celebre, tutta riassunta nell’aria ’Vesti la giubba’. Questa, registrata da Enrico Caruso, divenne il primo disco al mondo a toccare il milione di copie vendute, oltre a essere ripresa in moltissimi film.