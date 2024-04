Nei playout c’è il derby lombardo. Brixia-Sanga sfida da non perdere

Questa sera (palla a due alle 20.30) il PalaLeonessa ospiterà gara1 dei play out della A1 femminile che metterà di fronte Brixia e Sanga Milano per un derby lombardo che le due contendenti non possono sbagliare. La squadra di coach Zanardi, che ultime partite, complice una classifica cortissima, è scivolata dall’ottavo posto utile per i play off alla decima posizione e alla necessità di giocarsi la stagione agli spareggi con le milanesi (giunte tredicesime, battute sia all’andata e che al ritorno), è comunque fiduciosa è lo stesso allenatore biancazzurro ha ribadito: "Sono sicuro che nelle sfide decisive metteremo in mostra tutto il nostro valore". Il momento della verità per Garrick e compagne, che comunque nella regular season sono riuscite a farsi valere. Ora conta potersi presentare mercoledì 1 maggio a Milano con le carte in regola per chiudere positivamente la serie.Lu. Ma.