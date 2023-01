Nei T-Day viabilità impossibile per i residenti

Risiedo in via Piella e vorrei segnalare alcuni problemi. Il primo è che, nei giorni della Piazzola e nei festivi, si formano code interminabili di veicoli in entrata e uscita dal parcheggio VIII Agosto. Per i residenti e i commercianti è impossibile rientrare in macchina verso Oberdan o uscire dal centro. Inoltre nelle giornate pedonali diventa quasi impossibile, per noi residenti e per gli utenti del parcheggio VIII Agosto, uscire dal centro con le nostre auto perché le barriere su via Indipendenza (le fioriere), che segnalano la fine dell’area pedonale all’incrocio con via Righi, sono ignorate dai pedoni e la folla prosegue camminando in mezzo la strada per tutto il quartiere. Per chi, come me, deve passare con l’auto dall’incrocio Righi-Indipendenza è un incubo. Purtroppo la costante assenza di vigili non aiuta. Per quanto mi riguarda entro l’anno me ne andrò dal centro poiché ormai è solo per chi può fare a meno dell’auto, cosa che io non non posso fare.

Luca Zammarchi