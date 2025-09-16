Nek, Negrita e Pablo Trincia. L’EuropAuditorium cala gli assi

Ci saranno i grandi musical, un vero marchio di fabbrica, e concerti con i grandi della musica italiana. Ma anche volti del web e del giornalismo e veri one-man show. Dopo le anticipazioni estive, l’EuropAuditorium svela ora tutte le carte della stagione alle porte. Ad alzare il primo sipario sarà Alessandro Cattelan, il 4 ottobre, con lo spettacolo Benvenuto nell’AI! in cui uno dei presentatori più amati esplora con ironia il nostro rapporto con la tecnologia. A chiudere la stagione sarà invece Mario Biondi in This is what you are (5 maggio). Ed è proprio la voce calda del cantante una delle ultime novità annunciate dal teatro diretto da Filippo Vernassa, arrivato al mezzo secolo di attività. Ma non solo. Il 21 novembre, ecco Barbascura X con Sono qui per caos, descritto come "un racconto strano fra scienza, evoluzione, seghe mentali e l’assoluta casualità della vita". Sul palco, lo youtuber, chimico, scrittore e divulgatore scientifico diventato celebre sul web con la rubrica Scienza brutta. Molte le new entry sul fronte della musica live. Se nomi come Niccolò Fabi (13 orottobre), Francesco De Gregori con il tour per i 50 anni di Rimmel (31 ottobre), Marco Masini in Ci vorrebbe ancora il mare (3 novembre), Edoardo Bennato in Solo solo canzonette e Rkomi (23 novembre) erano già stati annunciati, si aggiunge ora il rock dei Negrita in formazione completa con il tour Canzoni per anni spietati (4 dicembre).

Guardando all’anno nuovo, il 19 gennaio fa tappa una band di culto come la Pfm e il suo Doppia Traccia, mentre il 30 marzo la scena è per Nek con le sue hits e il tour europeo. Fra le novità, il 22 dicembre Edoardo Leo torna sul palco per lo spettacolo Ti racconto una storia (letture semiserie e tragicomiche): un reading spettacolo con musiche di Jonis Bascir che raccoglie appunti, letture e pensieri dell’attore in vent’anni di carriera. Se il varietà di capodanno è affidato alla simpatia di Giuseppe Giacobazzi (31 dicembre),dal 4 al 6 gennaio è atteso Enrico Brignano nell’iconico I 7 re di Roma, con musiche di Nicola Piovani. Pochi giorni ed ecco uno dei volti (e soprattutto delle voci) più in voga: Pablo Trincia in L’uomo sbagliato-Un’inchiesta dal vivo. Un racconto sconvolgente di malagiustizia: dopo le due date sold out del 9 e 10 gennaio, bisogna puntare sul quella del 28. Indagini Live è invece il titolo del 4 marzo, con Stefano Nazzi.

E poi, si diceva, i musical. Dai super cult come La febbre del sabato sera della Compagnia della Rancia (13-14 dicembre) a Cantando sotto la pioggia (20 e 21 dicembre) a Hair, per la regia di Simone Nardini, a 60 anni dal debutto a Broadway. Altri due titoli spiccano: Sapore di mare -il Musical (7 e 8 marzo) con l’adattamento di Enrico Vanzina e Fausto Brizzi; e Forza Venite Gente- (22 marzo), scritto da Mario e Piero Castellacci; Anastasia (14-18 gennaio) e We will rock you. A tutto Queen (1 e 2 aprile).

le. gam.