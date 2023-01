Nek: "Unire più generazioni è bellissimo"

di Andrea Spinelli "Da quel settembre ’92 in cui è uscito il mio primo album ne ho fatta di strada e di questo ringrazio la mia gente, perché raggiungere più generazioni è stata una delle cose più belle che potessero capitarmi". Tutti i compleanni contano, ma alcuni più degli altri. Lo sa bene Nek che stasera festeggia 50 anni d’età e trenta di carriera nel caldo afflato di un Europauditorium esaurito fino all’ultimo posto. L’opportunità è data anche dalla pubblicazione dell’antologia ’5030’, in cui l’idolo di Sassuolo trova la complicità di amici come Jovanotti, Francesco Renga, Giuliano Sangiorgi nella rivisitazione di classici del suo repertorio quali ’Fatti avanti amore’, ’Dimmi cos’è’, ’Cuori in tempesta’. "Non sono capace di fare bilanci, ma potrei fare un inventario di quello che m’è accaduto in questi trent’anni" ammette lui, Filippo Neviani, che a primavera o fine estate vorrebbe portare questo tour 5030 Live pure nella cornice millenaria dell’Arena di Verona. Guardando avanti, pensa che nella sua vita ci sarà più palco o televisione? "Nel mio futuro probabilmente ci sarà più televisione, perché le ultime esperienze hanno portato ottimi risultati. E questo è incoraggiante. Anche se la musica rimane il primo amore, infatti, sono allettato pure da altri...