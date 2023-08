Nel 2007 il docufilm ‘Il mago delle onde’

La miniserie della Rai non è la ‘prima uscita’ di Marconi in celluloide. Nel 2007 uscì un docu-film con la regia di Alessandro Giupponi, dal titolo ‘Il Mago delle onde’. Un excursus sulla giovinezza del grande inventore. Attraverso lo studio dei quaderni rinvenuti presso l’Accademia Nazionale dei Lincei, dimenticati per quasi un secolo, gli studiosi della Fondazione Marconi hanno potuto ripercorrere le tappe che hanno portato il giovane scienziato all’invenzione della radio e a tutta una serie di intuizioni che hanno determinato lo sviluppo delle forme di comunicazione che oggi ci coinvolgono.