Nel 2023 bilanci in utile per il 79% delle cooperative: "Ma la carenza di personale è diventata strutturale"

Il 2023 è stato un anno positivo per le le cooperative di Legacoop Bologna: il 79% ha chiuso il bilancio in utile, per il 47% la crescita è stata superiore al 10%. Il valore della produzione è rimasto stabile per gran parte delle coop bolognesi (il 49%), anche se una quota consistente (il 35%) rileva un incremento. Percentuali che si riflettono anche sul dato relativo all’occupazione, stabile per il 51% delle coop, in aumento per il 30%, in flessione nel 19% delle associate alla Lega. Il 2024 nelle previsioni delle cooperative sarà segnato dalla stazionarietà, con domanda e occupazione stabili e attese improntate sempre più al pessimismo per l’andamento dei mercati e del lavoro. "Il primo problema è trovare personale, è la prima emergenza segnalata dalle nostre cooperative dall’ultimo quadrimestre del 2022. Da allora la carenza di personale, che sembrava un’emergenza, si è rivelata strutturale", evidenzia la presidente Rita Ghedini.