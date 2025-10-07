Nel 2024 quasi 600 pazienti morti in ambulanza. Vignali (FI): "Tutti codici di bassa gravità: situazione grave"

"Nel 2024 in Emilia-Romagna ancora 572 casi di chiamate al 118 classificate a basso rischio con esito morte durante il soccorso. Un dato che conferma che è necessario uno sforzo maggiore da parte della Regione per migliorare l’organizzazione dei soccorsi sanitari di emergenza". Lo afferma il presidente del Gruppo Forza Italia in Regione, Pietro Vignali presentando un’interrogazione alla Giunta che parte da uno studio sui dati degli ultimi tre anni sulle chiamate per cui viene inviata un’ambulanza con un codice di urgenza basso (codici bianco, verde, giallo) ma che ha dato esito la morte del paziente durante la missione.

"Alla Giunta regionale ho chiesto se sta attenzionando il problema e se sta approntando soluzioni", ha proseguito Vignali citando ad esempio l’assenza di navigatori certificati sui mezzi di soccorso.