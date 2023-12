Nel borgo di Colle Ameno tre giorni di solidarietà con il mercatino Re-Use

Da oggi a domenica Villa Davia, nel settecentesco Borgo di Colle Ameno, ospita le terza edizione dello speciale mercatino di Natale di Re-Use with Love Odv. Abbigliamento, calzature ed accessori e una sezione dedicata alle creazioni di Re-Use Lab, il laboratorio creativo dell’associazione, sosterranno la raccolta fondi per finanziare il progetto Smile for the Future dei laboratori di Salute Popolare attraverso le prestazioni odontoiatriche gratuite a persone in difficoltà e in particolare alla missione presso Casa San Giuseppe in Romania dove verranno prestate le cure a 170 bambini e contribuire al progetto di riqualificazione dell’ex centrale elettrica dei Giardini Margherita che diverrà la nuova sede di Reuse with Love a Bologna città.

I principi etici di riuso e riciclo legati alla solidarietà verso i più fragili, si coniugano per questa edizione con la volontà di uscire dai confini nazionali.

Gli orari del mercatino solidale : venerdì e sabato dalle 10 alle 19 , domenica dalle 10 alle 18

Inoltre domenica alle 17 l’appuntamento con Reuse Tempo.