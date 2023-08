Nel caffè letterario apre la stanza per le donne vittime di violenza

La caffetteria letteraria ‘La Terza Stanza’ di Budrio ora diventa Punto Viola per donne maltrattate o vittime di violenza. Menti del progetto sono Giorgia Loi e Marilisa Mainardi, due amiche che, nel 2020, hanno aperto ‘La Terza Stanza’

"Abbiamo aperto i battenti di quello che è sempre stato il nostro sogno - raccontano Giorgia e Marilisa -. Nonostante le restrizioni e le difficoltà abbiamo organizzato negli anni vari eventi che hanno saputo coinvolgere le persone creando momenti di condivisione e conoscenza reciproca e che ha portato molti clienti a diventare dei veri e propri amici".

La Terza Stanza, una libreria con caffetteria nel cuore di Budrio, collabora principalmente con le case editrici indipendenti, cosa che porta alla conoscenza di numerose realtà con le quali intessere rapporti lavorativi e esperienziali importanti che nel tempo divengono sempre più solidi. Il rapporto con piccole e medie realtà imprenditoriali, la scoperta di libri che difficilmente vengono proposti nei canali “ordinari” di comunicazione, portano a poter consigliare volumi inaspettati e a far conoscere alle persone realtà non comuni.

"Quelli che per noi sono lotte e valori fondamentali a livello personale sono stati riportati, in maniera naturale, nei valori e nelle lotte aziendali - proseguono -. Per questo durante gli anni abbiamo sempre proposto non solo libri che andassero ad approfondire e indagare le tematiche di genere, ma anche programmato percorsi, spunti, scritto storie che li mettessero in evidenza e sui quali far riflettere le persone".

Da qui l’incontro con l’associazione DonnexStrada che si occupa di offrire supporto alle donne vittime di violenza.

"Dopo esserci messe in contatto con loro e aver aderito al progetto, abbiamo seguito un percorso formativo gestito da una psicologa e un’avvocata dell’associazione e abbiamo così ottenuto la possibilità di diventare un Punto Viola, ossia un luogo sicuro nel quale donne vittime di violenza o che si sentano minacciate si possano sentire accolte e protette - concludono Giorgia e Marilisa -. Per noi è un passo fondamentale per essere ancora più vicine alla comunità nella quale svolgiamo la nostra attività e farne parte in maniera attiva e positiva. Ci offre la possibilità di dare un aiuto concreto alle donne offrendo loro la possibilità di sentirsi sicure e protette, avvicinandoci sempre di più alle esigenze reali di uno Stato, quello italiano, in cui i femminicidi ma anche i reati commessi contro le donne sono sempre più frequenti”.

Zoe Pederzini