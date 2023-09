Nel ’carnet’ del Duse danza, musica e storie Il teatro presenta le tante rassegne a tema

di Claudio Cumani

Una dedica a Michela Murgia per il gruppo di spettacoli raccolti sotto il titolo ‘Storie di donne’, alcune presenze curiose come quella di Alessandro Di Battista monologante su Assange, una ribalta per mitiche figure del rock quale Patti Smith. La stagione del Duse, dopo la presentazione nei mesi scorsi del cartellone ufficiale di prosa e delle iniziative legate ai festeggiamenti per i duecento anni del teatro, ha assunto la sua fisionomia definitiva con la presentazione delle varie sezioni (danza, concerti, prosa altra, fuori abbonamento...) di cui la programmazione si compone. Una mole imponente di allestimenti (più di 80 titoli per 193 giornate previste di apertura) che testimonia lo stato di buona salute del palcoscenico di via Cartoleria che già ha registrato 1.180 abbonamenti per il cartellone ufficiale e che ha venduto più di 4.000 biglietti per i vari eventi finora annunciati. Un ‘magic moment’ confermato anche dal Ministero che ha riconosciuto il Duse primo sul versante dei teatri di ospitalità italiani (dal Fus provengono quest’anno 108mila euro).

La stagione, di cui Qn-il Resto del Carlino è media partner e che ufficialmente si apre il 20 ottobre con ‘La locandiera’ firmata da Antonio Latella e interpretata da Sonia Bergamasco, punta dunque sulla diversificazione. La sezione ‘Duseoltre’ mette in campo per una sola sera nomi molto popolari. Si inizia il 9 novembre con un monologo di Andrea Delogu sulle donne alla soglia dei 40 anni e si chiude il 27 marzo con un imprevedibile omaggio a Pirandello di Paolo Rossi: in mezzo i grandi calciatori raccontati da Federico Buffa, San Francesco secondo Giovanni Scifoni e il dovuto omaggio a Giovanni Testori con ‘La Maria Brasca’ diretta da Ruth Shammah. E ancora, tra gli altri, un Kafka interpretato da Giorgio Pasotti con la regia di Alessandro Gassmann, lo storico assolo di Paolo Nani ‘La lettera’ e l’imperdibile Carrozzeria Orfeo.

‘Storie di donne’ propone cinque ospiti, a partire da Arianna Porcelli Safonov con il nuovo ‘Omeophonie’. Lunetta Savino affronta ‘La madre’ di Zeller, mentre Ambra Angiolini incontra in ‘Oliva Denaro’ le pagine di Viola Ardone. Completano la sezione Veronica Pivetti e Vladimir Luxuria. Sei i titoli di danza: si parte con Les Ballets Trockadero e si prosegue, sotto le feste, con due certezze: ‘La bella addormentata’ dell’International Classic Ballet e ‘Schiaccianoci’ del Balletto di Roma. Da segnalare anche Chicos Mambo, Tango Rouge Company e la MM Contemporary Dance di Michele Merola.

Sul versante dei concerti, a parte la sacerdotessa del rock Patti Smith, confermati, tra i tanti, Capossela, Gualazzi, Elio e le Storie Tese, Bill Frisell Trio per ‘Bologna jazz’, The Aristocrats e Gazzè. Resta da dire di ‘Duse extra’, la sezione davvero variegata che porta in scena protagonisti diversi. Si va dal seguitissimo youtuber Barbascura X all’operetta di Corrado Abbati, dal ritorno di Francesco Piccolo & Pif al cabaret di Giorgio Comaschi fino alla Napoli di Decaro e Izzo. E ancora da segnalare un’altra puntata del format ‘Vieni avanti cretina’ di Serena Dandini e il nuovo spettacolo di Maurizio Battista. La stagione si completerà ovviamente con gli appuntamenti dell’Orchestra Senzaspine e del Fantateatro di Sandra Bertuzzi.