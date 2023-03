Nel chiostro di San Francesco uno spazio dedicato agli artisti

’Nuovo Forno del Pane’ Outdoor Edition: Persiceto ospita l’artista Lorena Bucur negli spazi del complesso conventuale di San Francesco. Su iniziativa del Comune e della Città metropolitana di Bologna, prende il via anche a Persiceto l’innovativa esperienza del "Nuovo Forno del Pane", nata al MAMbo nel 2020 per far fronte all’emergenza Covid-19 e supportare gli artisti offrendo loro uno spazio di produzione. Le finalità del progetto ’Nuovo Forno del Pane’, e cioè la possibilità di vivere, lavorare, produrre opere, interagire con il territorio, dar vita a progetti artistici individuali e condivisi, sono state estese dal Comune di Bologna al raggio più ampio di sei comuni degli altrettanti distretti culturali della Città metropolitana attraverso un avviso pubblico per la selezione di sei artisti o collettivi destinati a risiedere e lavorare in strutture messe a disposizione dai Comuni.

Lorena Bucur è stata selezionata per il Distretto culturale Pianura Ovest ed è ospite a San Giovanni in Persiceto, presso il suggestivo Complesso Conventuale di San Francesco. Nell’ambito del progetto Lorena sarà coinvolta in approfondimenti dedicati alle proprie ricerche individuali, in un’ampia attività relazionale fatta di studio visit, conversazioni, open studio, relazioni pubbliche sui progetti realizzati, oltre a un programma pubblico di workshop e conferenze. Particolare attenzione sarà riservata alla creazione di un programma di auto-apprendimento, concepito dagli artisti insieme allo staff del museo, al fine di condividere collettivamente nuove pratiche, conoscenze e desideri.

z. p.