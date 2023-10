Nel colosso del sushi 190 assunti in un anno

Eat Happy Group celebra il centro produttivo all’Interporto di Bentivoglio: assunte 190 persone a un anno dall’apertura. La multinazionale innovativa nel settore del food e specializzata nella produzione di sushi, festeggia un anno dall’apertura del polo logistico di Bentivoglio. Nel corso del primo anno di attività, il sito di Bentivoglio, la cui superficie complessiva si estende su 3.000 metri quadri, di cui 2.000 dedicati alla produzione, ha registrato ottimi risultati, con risvolti positivi sull’occupazione sul territorio, attraverso l’assunzione di 190 figure professionali in ambito produttivo e di magazzino. Inoltre, con un portafoglio di più di 30 clienti e oltre 650 punti vendita serviti in maniera diretta in 6 regioni, dalla sua nascita il centro logistico ha prodotto oltre 2 milioni di sushi box, realizzate nel segno dell’artigianalità e nel rispetto di rigidi standard qualitativi e di sicurezza, grazie all’utilizzo di macchinari tecnologici all’avanguardia.

"Siamo orgogliosi dei risultati che abbiamo ottenuto durante il nostro primo anno di attività presso lo stabilimento logistico di Bentivoglio. Il sito produttivo, che rappresenta un pilastro fondamentale per la nostra espansione e il nostro impegno nel settore del sushi di alta qualità, ci ha permesso di raggiungere importanti traguardi, tra cui la diffusione della nostra presenza sul territorio italiano e lo sviluppo di importanti relazioni con nuovi clienti, con un’importante crescita dei volumi produttivi – ha commentato Andrea Calistri, ceo e managing director Italia, Francia e Olanda di Eat Happy Group –. Da quando il gruppo è arrivato in Italia nel 2018, siamo cresciuti rapidamente, contando oggi oltre 40 corner per il marchio Eat Happy e oltre 600 punti vendita a marchio Wakame".

z. p.