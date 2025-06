Nel cortile del carcere si fa teatro: quattro giorni di spettacoli

Inizia oggi la rassegna ’E State alla Dozza’, quattro giorni di teatro e musica nel cortile del carcere, proposti sia ai detenuti che al pubblico esterno, curati dal Teatro del Pratello e dal Teatro dell’Argine.

Oggi alle 18,30 dunque va in scena ’Kohlhaas’, spettacolo con Marco Baliani (foto) che racconta la storia di un sopruso, tratto da un fatto realmente accaduto, che genera una spirale di violenze sempre più incontrollabili, ma sempre in nome di un ideale di giustizia. Domani la rassegna prosegue con ’Il buio oltre la siepe’, lettura spettacolo con Arianna Scommegna: il racconto in prima persona di una Scout, una bambina che con la sua innocenza accende una piccola fiamma nel buio di una comunità spaventata. Giovedì Andrea Farnetani interpreta ’Gustavo La Vita’, clown sensibile e talentuoso. Venerdì si chiude con il concerto ’Je’ so pazz” Canzoni di giovani ribelli, del Cristina Renzetti 4ET.