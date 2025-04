Nel cuore del giallo, i segreti degli autori

Sempre nuove iniziative nella biblioteca di Granarolo dell’Emilia con l’obiettivo di intercettare i gusti un po’ di tutte le età della popolazione, a partire dai giovani. La biblioteca comunale Gianni Rodari lancia dunque la prima edizione sperimentale della rassegna letteraria ‘Tracce di giallo in pianura’, un ciclo di incontri con autori e autrici del genere noir, thriller e investigativo.

A partire da giovedì 8 maggio, ogni appuntamento – sempre alle 19 – vedrà protagonisti romanzi carichi di tensione, colpi di scena e atmosfere avvolgenti, in compagnia di chi li ha scritti: l’8 maggio ‘Polvere dal passato’, con Andrea Gheduzzi e Michele Rocchetta, il 15 maggio ‘Gavorra tra luci e ombre’ con Andrea Breveglieri, il 23 maggio ‘Argento vivo’ con Nicola Arcangeli, il 29 maggio ‘Ruberò il codice COSPI’ con Elle – Elisabetta Laffi e il 12 giugno ‘Non sempre è amore’ con Francesco Curreri.

Gli incontri sono curati da Pierluigi Lenzi e si svolgeranno presso la biblioteca in via San Donato 74/25. L’ingresso è libero. A parlare di questa nuova attività è Sabrina Leonelli, direttrice della biblioteca granarolese: "Un’iniziativa questa di cui andiamo fieri. Avevamo fatto altre rassegne, negli anni scorsi, grazie al circuito di biblioteche associate. Questa volta, con i gialli, abbiamo voluto fare un’iniziativa che partisse direttamente da noi, grazie anche alla preziosa spinta dell’assessore alla Biblioteca, Mila Predieri. Abbiamo organizzato il tutto, grazie alla preziosa collaborazione di Pierluigi Lenzi, con poche risorse a disposizione, ma tanto entusiasmo. E se questa rassegna avrà successo ne abbiamo già in cantiere un’altra per l’autunno. Il nostro obiettivo, avendo una bibliografia talmente fornita da essere un fiore all’occhiello in provincia, è quello di intrecciare i gusti di tutta la comunità, a partire dai giovani. Crediamo sia davvero importante poterli coinvolgere e farli interessare a questo mondo tanto che, essendo il centro giovanile a una sola scala di distanza dalla sala degli eventi della biblioteca, cerchiamo di invitarli a prendere parte a più appuntamenti possibile".

Zoe Pederzini