Nel fosso con lo scooter, 19enne gravissimo

Il casco, la moto, la scarpa nel fosso, immersa nell’acqua alta un palmo. E la corsa disperata per salvar la vita a un ragazzo sanlazzarese di 19 anni, coinvolto ieri pomeriggio a Castel Guelfo in un incidente su via Larga. Fino a ieri sera il giovane era ricoverato al Maggiore in codice di massima gravità, dopo essere stato soccorso in strada e poi trasportato in elicottero fino al pronto soccorso dell’ospedale bolognese. Ulteriori notizie sul motociclista residente a San Lazzaro sono attese per oggi.

Lo schianto sarebbe avvenuto intorno alle 15. Almeno questo è quello che si ipotizza. Sì, perché stando alle testimonianze, il 19enne (A. C. le iniziali) sarebbe stato trovato riverso nel fosso da due ciclisti di passaggio sulla strada provinciale 31 che porta fino a via Larga. Sul posto non erano presenti altri veicoli, solamente la moto del ragazzo, che farebbe pensare a un’uscita di strada autonoma, ma sull’esatta dinamica dello schianto dovrà ora fare luce la polizia locale del Corpo unico, che si è occupata dei rilievi.

La moto, secondo i rilievi, viaggiava sulla SP31 in direzione Bologna verso Forlì. A quel punto il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo – uno scooter 125 marca Kymco –, e sarebbe quindi precipitato fuori strada, finendo nel canale. Da chiarire se possa aver anche urtato il bordo in cemento del ponticello che passa sopra il corso d’acqua. Poi i soccorsi sul posto, l’arrivo dell’elicottero del 118 per il trasporto rapido al Maggiore, mentre la circolazione sulla provinciale procedeva a singhiozzo.

Strada insidiosa via Larga, stretta e dai bordi spioventi verso i canali di scolo laterali. L’asfalto, in quel tratto, presenta inoltre diversi avvallamenti e crepe segnalate più volte dai guelfesi. Saranno le ricostruzioni tecniche e gli accertamenti, però, a stabilire se il 19enne possa aver perso il controllo dello scooter a causa di un’irregolarità del fondo, oppure per un altro motivo.

Gabriele Tassi