Nel giardino di Lyda Borelli Cinema e note di fine estate

Nel Giardino di Lyda Borelli – che è anche il nome della rassegna – tutto sa di amarcord. Ed è un’atmosfera argentata, come i capelli delle signore che risiedono nella casa di riposo, quella che da sabato si vivrà all’imbrunire, grazie alla direzione artistica dell’associazione Orno Teatro, che fino al 3 settembre farà di questa bomboniera verde di via Saragozza uno splendido e curioso salotto di fine estate, con ben due momenti, un primo dalle 20.30 con incontri culturali, e un secondo con spettacoli e concerti che finiranno rigorosamente entro le 23. Si parla di ‘amarcord’ perché tutto è permeato dalla memoria più affascinante dei tempi passati, che non sono altro che radici di questa contemporaneità. Signore e Signori: The Beatles! è una serata con una regia diretta a raccontare un mito attraverso il libro dedicato a John Lennon da Silvia Albertazzi, E ora sto dicendo pace, arricchito però dagli interventi di Stefano Bonaga, maestro di slalom antropologico attraverso i secoli dei secoli e da due esibizioni musicali che vedranno Fabio Testoni alle prese coi Beatles, e poi il duo formato da Marco Coppi e Cristina Giorni a flauto e arpa.

Domenica 27 arriverà Gian Luca Farinelli per raccontare la storia della Cineteca nell’ambito del tema portante La magia del cinema, che condurrà in giardino anche Celso Valli, a ricordare le storiche sale cinematografiche sfilate sotto le Due Torri, che attendono l’arrivo di un vecchio-nuovo cinema: il Modernissimo.

In seconda serata monologhi interpretati da Nino Campisi e Cristina Monti. Gente che ha lasciato un segno, il 28, vedrà Franco Foschi e Eros Drusiani in dialogo su Giuseppe D’Agata, per lasciare poi il posto a un concerto dedicato a Billie Holiday e Nina Simone, con Indaco Trio, (alla voce Silvia Donati, al contrabasso Camilla Missio e alla chitarra Francesca Bertazzo Hart).

Più avanti ci sarà una lettura delle lettere di Mozart con accompagnamento di quartetti di flauto e archi, poi una serata sul circolo Arci più grande d’Italia, ovvero quello di San Lazzaro, corredate dal racconto su personaggi eccellenti di Bologna e ’animati’ da Riccardo Pazzaglia e dai suoi Burattini. Si accomoderanno al fresco della casa Danilo Masotti, tra Umarells e Rsa, Loris Mazzetti, per parlare di Enzo Biagi, Luca Bottura e Andrea Maioli, che ha appena pubblicato Raffaele Pisu per Minerva: ne parlerà con Paolo Rossi Pisu. Ogni serata sarà chiusa da Eros Drusiani, che reciterà una delle tante favole che scrisse 30 anni fa per Lupo Alberto. Ingresso sempre gratuito.

Benedetta Cucci