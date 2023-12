Nel giovane Guercino soffia il primo vento del romanticismo

Fin da piccolo, sei, sette anni, Guercino disegnava, e a otto anni, senza aver avuto nessun maestro, ma ispirandosi a una stampa, dipinse una Madonna sulla facciata di casa sua, a Cento. Il padre decise di assecondare la volontà del figlio dandogli la possibilità di una vera educazione. I nomi dei primi maestri sono di artisti perduti nel tempo, un Bertozzi che "dipingeva a guazzo", Benedetto Gennari, un Zagnoni, a Bologna, che lo ripagava con una "castellata di vino", un Cremonini.

È a Bologna che il giovane, dopo il primo vagare, incontra il suo destino: la pittura dei Carracci. Tanti anni dopo sarà lui stesso a raccontare quanto abbia studiato alcune opere dei tre che avevano dato la svolta definitiva all’arte dell’ultimo Cinquecento.

Continua intanto a crescere il favore degli appassionati e degli studiosi d’arte: tornato a Cento, a ventidue anni, riceve l’importante commissione per un affresco a chiaroscuro per la facciata del Palazzo comunale, subito elogiata da Antonio Mirandola; questi lo condusse a conoscere Alberto Provenzali, che gli affida un fregio decorativo… Insomma, tanti nomi, tanti ammiratori che in fondo sostituiscono la quadrata immagine di un vero apprendistato.

Nel 1615 ’Quattro evangelisti’ furono notati dal futuro papa Gregorio XV che li acquistò, dietro consiglio di Ludovico Carracci.

Ma non solo: in quell’anno, Bartolomeo Pannini chiede all’artista di dipingere una vasta serie di decorazioni nel suo palazzo, a Cento.

Terminate entro un paio d’anni, le immagini variano dalle Storie di Ulisse a scene della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso.

E proprio ora, il ciclo di dieci affreschi ispirati al tema di Rinaldo e Armida, dopo varie vicissitudini e spostamenti, è il centro del nuovo allestimento della sala dedicata al Guercino nella Pinacoteca di Pieve di Cento ’Graziano Campanini’ (da oggi alle 15).

Venticinque, ventisei anni, una formazione disordinata e scomposta: ma ecco come il vero e futuro Guercino è capace di rivelarsi. Capace di rammentare figurette manierate ma elegantissime entro architetture solenni, capace di evocare paesaggi illuminati da infiniti crepuscoli dorati, capace di raccontare, come avevano fatto i Carracci in Palazzo Fava e in Palazzo Magnani, episodi complessi e straboccanti di personaggi.

Ma è il paesaggio che stupisce in questo giovane che fin dalla prima età sembra già attratto da boschetti ombrosi, radure misteriose, uno stormire di foglie che non è di Bologna, né di Cento, ma sarà dei suoi capolavori, dall’Et in Arcadia ego, ai Concerti, al Paesaggio al chiaro di luna, uno spicchio di romanticismo, in tutti i sensi, che si affaccia dalla storia.