"Nel mio giallo le inquietudini di provincia"

Ci sono Lupo, "in una eterna bolla di presente" e Gianluca, che si fa domande. Un solo uomo, eppure due voci diverse che Gianluca Gualducci ha saputo dare al suo protagonista. Si tratta di Gianluca Mannari, la cui vita sotto i portici si intreccia bruscamente al delitto di una persona sconosciuta. Ecco le premesse del giallo Il vizio del lupo (Piemme), esordio letterario dell’autore, manager di una multinazionale nel campo della moda, che nella vita di tutti i giorni "fa parlare i numeri da oltre vent’anni". Coltivando però una vocazione mai sopita. "Vengo da studi umanistici, fra liceo Galvani e Scienze della Comunicazione– spiega Gualducci – ma ho sempre avuto la passione per la lettura, così come la voglia di mettermi in gioco".

Quando è giunto il momento di mettere nero su bianco la storia che aveva in mente? "Sono del 1976 e quando ero al liceo è esploso il caso Jack frusciante è uscito dal gruppo di Enrico Brizzi. In tanti abbiamo goduto di quel romanzo che parlava di noi ragazzi e c’era lo stimolo a fare come lui. Ho iniziato più volte a scrivere, ma mi sono sempre fermato: solo dopo i 45 anni ho sentito di avere abbastanza vita alle spalle per una storia davvero completa".

E ha debuttato con un giallo: a Bologna non mancano i maestri: quali sono i suoi? "Carlo Lucarelli è un punto di riferimento nel montaggio delle scene, Grazia Verasani per il racconto di una Bologna meno patinata, un po’ più grezza, di emarginati. Io sono bolognese, ho sempre vissuto qui e parlare della mia città era una comfort zone: però ho tentato di rappresentare le inquietudini di oggi".

Ad esempio? "In particolare penso alla prima fascia di periferia, dove ci sono ancora zone ricche, benestanti, ma rispetto a tempo fa c’è una diversa percezione della sicurezza. C’è la consapevolezza che basti poco a perdere tutte le certezze acquisite. Ho voluto rappresentare le paure della piccola borghesia: nelle persone della mia generazione c’è questo nervosismo, un’ansia che abita il mio romanzo e una parte dei miei personaggi".

Ci tratteggia il suo protagonista, Gianluca Mannari? "Ho immaginato un personaggio principale che non fosse un investigatore di professione. È una persona qualunque, che da un giorno all’altro si trova proiettata fuori dalla propria realtà, associata a un delitto di una persona che neppure conosce. Scopre che l’unico indizio porta proprio a lui e ha voglia di prendersi una rivincita, sviluppando un’indagine parallela a quella delle forze dell’ordine. Volevo mettere una persona normale a nuotare in mezzo agli squali e vedere come se la cavava. Lupo è un quarantenne che avrebbe tutti i motivi per essere appagato: la posizione sociale, un buon lavoro, ma è talmente insoddisfatto da non riconoscerlo neppure a se stesso e si riempie la vita di gratificazioni immediate. È stato cresciuto con una serie di regole educative, è sempre riuscito bene nello studio. Diventato adulto, ha scoperto che queste regole chiare non esistono e se ne è costruito di nuove per sopravvivere alle ansie che altrimenti lo mangerebbero".

In che Bologna si muove? "C’è una città prettamente notturna, godereccia, fra osterie, bevute e passeggiate sotto i portici, che rimanda anche alla vita universitaria. La Bologna diurna, invece, è soprattutto quella di periferia, con luoghi in cui ci sono ancora case padronali con accanto il capannone e che stanno affrontando trasformazioni profonde. Dentro un mondo in cui ci sono meno certezze di una vita tranquilla, in alcuni può nascere la voglia di prendere una scorciatoia, attraverso un reato o fino al delitto. Ecco allora una storia di persone che si trovano in venti contrari: alcuni a testa bassa cercano a testa bassa di trarre una sorta di lezione". Altri prendono, invece, un’altra direzione.