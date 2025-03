Nel mondo di Dazieri il thriller si fa verità

Cosa succede quando una megalopoli affida il suo governo al denaro? Ci sono ancora spazi di democrazia in un sistema dominato esclusivamente dal ceto? Sembra finzione, ma forse non troppo, quella al centro del nuovo libro di Sandrone Dazieri, ‘Uccidi i ricchi’ (Rizzoli) che vede il ritorno di una delle più improbabili coppie di investigatori del giallo italiano, Colomba Caselli e Dante Torre, che si muovono nella Milano delle disuguaglianze sociali. L’autore presenta il libro alla libreria coop Ambasciatori di via Orefici domani pomeriggio alle 18. Interviene Stefano Tura.

Dazieri, il suo nuovo romanzo è ambientato nei territori di ‘Dollaronia’. Perché questo neologismo? "Dollaronia è un luogo globale, i cui confini sono stati azzerati dal dominio dell’economia mondiale. Pochi ricchi che posseggono tutto, hanno spazzato via il ceto medio, e la loro unica aspirazione è quella di puntare alla vita eterna. Che è l’ultimo desiderio rimasto a chi può comprare quello che vuole e si relaziona solo con la sua comunità".

Sembra di essere fuori dal mondo. "Per niente, i miei sono racconti di finzione, non sono un saggista, ma mi piace ogni volta costruire intorno ai miei personaggi degli scenari credibili. E Dollaronia, la cronaca recente lo dimostra, è una realtà. La comunità dei super ricchi che si appresta a governare la Terra esiste, l’informazione ce lo ricorda ogni giorno, ed ha eletto Milano come una delle sue capitali planetarie. Ci sono degli spazi, dei posti che sono accessibili solo a loro, e quando la pace che hanno creato viene incrinata da un omicidio, come accade nel libro, sembra che nulla possa tornare come prima".

Nel suo libro, però, i ricchi vengono uccisi. "Tutto inizia con la morte violenta dell’ex calciatore Jesùs Martìnez, che fa parte del gruppo dei multi milionari che hanno modellato la ‘nuova’ Milano a loro immagine. Viene trovato morto congelato in una criosauna di ultima generazione. Un apparecchio al quale aveva affidato quello che, sino a poco fa, i soldi non potevano ancora comprare: l’eterna giovinezza. Se è un omicidio, le modalità sembrano però inconciliabili con gli apparentemente inviolabili sistemi di sicurezza della sua abitazione costruita come un fortino".

Da qui l’evolversi della narrazione? "Qualcuno vuole eliminare i componenti di questo club ultra elitario. In rete circola lo slogan ‘Uccidi i ricchi’ e i cinquecento uomini più facoltosi dell’universo iniziano a tremare. Si accorgono che la fragilità non riguarda solo gli esclusi dal consumismo, ma anche loro che ne sono artefici e beneficiari".

A proposito di esclusi, quello dell’esclusione è un sentimento che attraversa il suo romanzo... "Sì, la mia è una storia di intoccabili e di morte del ceto medio. Da un lato quelli senza speranza, che non potranno mai ambire a niente di meglio che lavorare come rider, o se sono più fortunati, come manovalanza nelle industrie tecnologiche; dall’altro i ricchi, che abitano e frequentano posti aperti solo a quelli come loro. Luoghi che gli altri possono ammirare solo dall’esterno, come fossero monumenti più affascinanti del patrimonio architettonico del passato. Il famoso ascensore sociale, in ‘Uccidi i ricchi’ non esiste e ho il timore che questo possa succedere, se non è già successo, anche nella vita reale. Toccherà alla mia stranamente assortita coppia di investigatori cercare di penetrare i misteri del club dei cinquecento super ricchi".