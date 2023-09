Nel nome di Ghirri. Massimo Baldini fotografa il paesaggio

"Il mio obiettivo è mostrare la grande bellezza italiana che ancora c’è, anche se insidiata e minacciata. Di contro, il nostro Paese è fatto anche di brutture che però è giusto non vadano nascoste". In due frasi è racchiusa l’essenza del lavoro di Massimo Baldini, fotografo bolognese autore della mostra ‘Italia Revisited’, a cura di Claudio Marra. Aperta ieri nel Complesso del Baraccano rimarrà aperta fino all’8 ottobre. In esposizione 86 opere che rappresentano un’evoluzione rispetto alla sua ricerca tradizionale. "Mi sono sempre occupato di street photography – spiega l’autore – un genere molto spontaneo che presuppone la presenza di persone, usando il bianco e il nero. Poi ho deciso di sperimentare qualcosa di nuovo e sono passato al colore per concentrarmi esclusivamente sul paesaggio, sia di esterni, sia di interni particolari". Il numero delle opere esposte non è casuale: "Coincide con il numero di fotografie che costituirono il ’Viaggio d’Italia’ di Luigi Ghirri dell’84, che ha rifondato l’immagine del paesaggio nel nostro Paese. Sono passati 40 da quel libro e ho pensato – prosegue Baldini – che fosse il caso di ritornare su quell’esperienza, perché il paesaggio italiano è cambiato completamente da allora per ragioni socio-economiche. Certo, la mia idea di paesaggio è un po’ diversa da quella di Ghirri e del suo gruppo che avevano un’idea più lirica, poetica, fatta di sogno e di mistero, mentre la mia è una fotografia molto più realistica. Mi sono costruito un modello fatto di una ventina di categorie, ci sono abitazioni, edifici, scuole, aziende ma anche uffici, bar, ristoranti, hotel, negozi, stabilimenti, capannoni, magazzini, depositi, strade, rotatorie, spiagge. Quello che vediamo del paesaggio senza escludere nulla".

m. v.