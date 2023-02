Nel nome di Lucio Una serata di musica per premiare talento e nuove idee

Una serata speciale in cui si fonderanno la musica, il talento e le nuove idee, nel segno del grande Lucio Dalla. Quest’anno ricorrono gli 80 anni dalla nascita di Dalla e, per celebrarli, il 2 marzo alle 21 al Teatro Celebrazioni si si terrà la prima edizione di ’Ciao - Rassegna Lucio Dalla, per le forme innovative di musica e creatività’.

Un evento speciale, appunto, dedicato al grande artista e ispirato alla sua straordinaria capacità di visione, che diverrà a Bologna l’appuntamento annuale con l’innovazione musicale.

Nel corso della serata saranno assegnati tanti riconoscimenti agli artisti, alle opere, oltre che ai producer e ai talent scout, che hanno contribuito a innovare il panorama musicale italiano. I premi saranno conferiti per le categorie ’artista’, ’canzone’, ’producertalent scout’, ’colonna sonora’ e ’progetto’. Gli artisti vincitori si esibiranno dal vivo, regalando al pubblico uno spettacolo emozionante.

Lo stesso evento sarà inoltre un’importante vetrina per nuovi progetti e artisti emergenti selezionati attraverso il concorso ’Ciao Contest. La musica di domani’ che decreterà due vincitori per le categorie ’canzone’ e ’producer’, che avranno la possibilità di esibirsi sul palco del Celebrazioni il 2 marzo.

A selezionare i vincitori una giura composta da Massimo Bonelli (Presidente di giuria e direttore artistico della rassegna), Antonio Filippelli (Music producer e direttore artistico), Carlo Pastore (direttore artistico e conduttore radiofonico), Giovanni Truppi (cantautore), Giulia Cavaliere (giornalista e critica musicale), Marco Missiroli (scrittore), Maria Vittoria Baravelli (curatrice d’arte e art sharer), Nina Selvini (amministratore delegato di Astarte), Sara Potente (direttrice artistica di Numero Uno), Silvia Danielli (condirettrice Billbord Italia) e Valerio Baroncini (vice direttore QN-il Resto del Carlino). Nel corso della serata, sarà assegnato anche il ’Premio QN il Resto del Carlino’, dedicato al talento locale-bolognese.

I biglietti sono disponibili in prevendita su Vivaticket.it (https:bit.ly3K4a1dg) e presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni (https:teatrocelebrazioni.itstagione-22-23-ciao).

L’evento, ideato da Pressing Line e iCompany, è promosso da Fondazione Lucio Dalla, in collaborazione con il Comune di Bologna e sostenuto da Banca di Bologna. Media Partner: Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, Luce!.