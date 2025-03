Nel nome di Marco Biagi: le iniziative. Staffetta in bici, cerimonie e convegni

Oggi sono 23 anni senza Marco Biagi. In ricordo del giuslavorista bolognese assassinato dalle Nuove Br nel 2002, le istituzioni e i familiari hanno organizzato diverse iniziative in suo onore sul territorio. Alle 17, la vicesindaca di Bologna, Emily Clancy, deporrà una corona in piazzetta Marco Biagi. Mentre alle 19.50, dalla stazione, partirà la staffetta simbolica che in bicicletta arriverà in via Valdonica seguendo il percorso che Biagi ha compiuto in bici quella sera di 23 anni fa. A seguire sarà deposta una corona di fiori e, dopo un minuto di raccoglimento, si svolgerà una breve cerimonia di commemorazione alla presenza dell’assessore Daniele Ara.

Anche i sindacati ricordano il giuslavorista: alle 16.45 sarà deposta una corona di fiori nella piazzetta a lui intitolata a Bologna. Per le sigle sindacali saranno presenti Michele Bulgarelli (Cgil Bologna), Marino Mazzini (Cisl Bologna) e Manuel Michelacci (Uil regionale). "Il suo pensiero ha aperto in Italia la via al concetto di ‘flex security’. Marco Biagi ha pagato con la vita la forza del suo progetto di riforma e modernizzazione del mercato del lavoro, vittima innocente di chi ha scelto di contrapporre la violenza omicida alla forza del riformismo", sottolineano Enrico Postacchini e Giancarlo Tonelli, rispettivamente presidente e direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna.

Eventi anche in provincia. San Lazzaro ricorda Biagi alle 15.30 nella piazza a lui intitolata nei pressi di via Gramsci. Alla cerimonia parteciperanno le autorità civili, la sindaca Marilena Pillati, la sorella Francesca Biagi e Marina Orlandi, moglie del giuslavorista. Non solo 19 marzo. A Casalecchio si celebra Biagi anche sabato 22, alle 16.30, nella piazzetta di fianco alla Casa della Conoscenza in via Porrettana 360. La cerimonia si svolgerà alla presenza dell’amministrazione comunale, delle autorità civili e dei familiari di Biagi. Infine, si è tenuto ieri a Roma l’annuale convegno al Cnel, organizzato da Adapt e dedicato alla memoria di Biagi, nella sala a lui intitolata. Quest’anno si è scelto di mettere al centro un tema particolarmente caro a Adapt e al professor Biagi: il rapporto tra i giovani e il lavoro.

Giovanni Di Caprio