Nel nome di Umberto Eco In piazza il film con Connery Ma Bologna pensa già al dopo

di Paolo Rosato

Chissà se ci credesse davvero, Umberto Eco, quando anni fa citando la cosiddetta ‘legge di Gresham’ (da lì, il detto ‘la moneta cattiva scaccia quella buona‘) sosteneva che ‘Il Nome della Rosa’ come romanzo fosse inferiore rispetto agli altri cinque scritti fino a quel punto da lui (il settimo, ‘Numero Zero’, non era ancora uscito). Iperboli o meno, quel libro che ha più di 40 anni ha fatto viaggiare, sognare e forse inventare intenzioni ("Quasi quasi compro anche il ‘Pendolo di Foucault", il complicatissimo e bellissimo successore della ‘Rosa’) a milioni di giovani e adulti. E iperboli o meno, stasera Eco tornerà a Bologna, la sua città, e i milanesi per piacere incassino e non si imbruttiscano. La moglie Renate e il figlio Stefano parteciperanno alla presentazione e alla proiezione della versione restaurata del film nella splendida cornice del ‘Cinema sotto le stelle’ in piazza Maggiore, a Bologna, ospiti del sindaco Matteo Lepore e della Cineteca guidata da Gian Luca Farinelli. Il tutto mentre sta andando avanti il pesante iter procedurale legato alla biblioteca che porterà il nome del grande semiologo e che aprirà in piazza Puntoni, in piena zona universitaria, per poter essere consultata da studenti, bolognesi e turisti.

Per accedere però ai volumi moderni e agli appunti di Eco (la parte antica del suo lascito librario fa già bella mostra di sé alla Biblioteca Braidense di Milano) ci vorrà ancora un po’ di tempo, il cantiere dovrebbe partire entro un annetto, come puntualizza il rettore dell’Alma Mater. "Abbiamo avuto una intensa attività dovuta a verifiche strutturali appena concluse – spiega Giovanni Molari –, e stiamo avviando il progetto esecutivo condiviso con la Sovrintendenza. I lavori edili inizieranno prevedibilmente entro un anno". La città attende, da una biblioteca a un’altra, quella che è al centro del ‘Nome della Rosa’ e che nasconde i segreti di un’abbazia "di cui è pietoso e saggio tacere anche il nome". Il grande Sean Connery all’epoca, nel 1986, non era più James Bond. Ma dopo aver portato un po’ di bondismo nel Medioevo di Eco, lo avrebbe fatto anche in ‘Indiana Jones e l’Ultima Crociata’, non prima di aver vinto il suo unico Oscar con ‘Gli Intoccabili’. Jean-Jacques Annaud, cineasta francese che stasera assieme alla famiglia del professore ricorderà la lavorazione del film (ora X alle 21.45), racconta proprio le perplessità di Eco davanti al cast. "Ogni volta che mi trovavo di fronte a un problema (barbe, vestiti, modi di pregare) mi rivolgevo a un pool di medievalisti – racconta il regista –. Eco non ha voluto intervenire perché gli interessava la mia rilettura del suo lavoro. L’ho fatto venire sul set ed è stato molto contento della precisione della cura che ho avuto per i dettagli. Ma quando gli ho comunicato il nome dell’attore principale, è stato colto da una terribile inquietudine. Quando poi ha visto il film ne è rimasto incantato. Tuttavia è vero che la scelta dell’attore era un rischio. Il personaggio nasceva già come una fusione tra un intellettuale medievale e Sherlock Holmes, e aggiungerci anche Bond portava a un mix complicato".