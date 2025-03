"Nel nostro Cas un laboratorio sociale"

Amministrazione e ospiti del Cas insieme per ricordare la strage di Cutro. Non dimenticare, ma infondere radici di speranza e guardare al futuro con fiducia è il simbolico significato della donazione di una pianta agli ospiti del Cas a Ozzano, donazione fatta nel giorno dell’anniversario del naufragio, avvenuto due anni fa e costato la vita a 94 persone.

"Come amministrazione crediamo che celebrare un simile momento sia importante, oltre ogni ideologia – spiega il sindaco Luca Lelli –. Quando si parla di vite non può esserci distinzione di alcun genere. Non a caso come Comune stiamo lavorando su più fronti sui temi dell’accoglienza e dell’inclusione, sia con il Cas che nelle scuole". Non da meno l’assessore a Inclusione e politiche sociali, Giovanni Catrini: "Ozzano non dimentica, ma accoglie. Con questa azione simbolica abbiamo voluto gettare un seme di consapevolezza affinché non si perdano più altre vite e affinché il nostro territorio continui a essere luogo di accoglienza e inclusione".

Un’occasione, quella della visita dell’amministrazione e della donazione della pianta, per fare il punto sul Cas, ospitato all’ex caserma Gamberini da novembre 2023. Come spiegano dall’amministrazione: "Lo spazio, che viene ora gestito sotto la diretta responsabilità della Prefettura, accoglie al momento fino a 150 ospiti registrando una presenza diversificata di persone provenienti, in termini generici, per lo più dall’Asia meridionale e dell’Africa, contribuendo così a un ricco tessuto interculturale nel nostro territorio. Il Cas non si configura soltanto come un luogo di accoglienza, ma come un laboratorio sociale che integra numerosi progetti volti a favorire l’inclusione. La gestione operativa è affidata a un team multidisciplinare coordinato dalla Prefettura, garantendo il monitoraggio costante delle attività, assicurando che ogni intervento rispetti gli standard qualitativi e normativi. Pertanto il Comune di Ozzano, insieme agli enti del terzo settore e associazioni del territorio, si impegna periodicamente con proposte culturali e sociali, volte all’integrazione, valorizzando la diversità culturale".

Zoe Pederzini