Nel paese dell’alluvione: "Nessuno chiede i danni". Scontro Governo-Regione

BAGNACAVALLO (Ravenna)Divampa il fuoco della polemica rispetto ai fondi per l’alluvione. Ad accendere la miccia è l’interrogazione dell’onorevole Rosaria Tassinari, coordinatrice regionale dell’Emilia-Romagna di Forza Italia, sulla situazione della frazione di Taversara del comune di Bagnacavallo (Ravenna). "Sono stati stanziati fondi per 7 milioni e 187mila euro. ma non sono arrivate richieste per l’erogazione di questi fondi. Devono farlo gli enti locali".- Il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha rincarato la dose attaccando, come già in passato, la Regione Emilia-Romagna: "È una regione fragile, senza un vero piano subirà ancora".

Tornando a Traversara il 19 settembre del 2024 l’argine sinistro del fiume Lamone si ruppe inondando parte della frazione e i vicini campi. Sono state oltre una ventina le case, letteralmente sventrate dalla furia delle acque. L’ordinanza di evacuazione che, preventivamente, era stata emanata ha evitato che si perdessero vite umane, ma il centro abitato ha subito danni enormi. "Ma di cosa stanno parlando? - ha esordito il sindaco di Bagnacavallo, Matteo Giacomoni – Dove sono questi soldi? Tutto quanto era arrivato è stato speso o è stato impegnato. I lavori di somma urgenza, di questo di sta ancora parlando per Traversara sono gestiti dalla Regione, in collaborazione con noi, ma sono stati rendicontati e altri sono in corso d’opera". Il primo cittadino ricorda come siano state sei le lettere protocollate e inviate al ministro, "alle quali non ho mai avuto risposta. Una la consegnai nelle mani del ministro Valditara, unico a farsi vedere da queste parti".

In risposta al ministro arriva anche una nota della Regione Emilia Romagna, anche perché l’onorevole Tassinari aveva dichiarato. "Non posso non denunciare la latitanza della Regione. Nonostante la situazione di emergenza, la Regione non si è ancora mossa con la dovuta determinazione per avviare gli interventi concreti. È inaccettabile". "Quello che sostengono Musumeci e Tassinari non corrisponde assolutamente al vero –- chiarisce la sottosegretaria alla Presidenza della Regione, con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini – non ci sono fondi disponibili non utilizzati e richiesti, tutt’altro, perché a oggi i fabbisogni non coperti da finanziamento per l’alluvione 2024 ammontano a 233 milioni di euro. E non lo diciamo con senso polemico, anche perché il Governo, a quel che sappiamo anche dagli organi di stampa, sta lavorando a un decreto che dovrebbe risolvere questa criticità".