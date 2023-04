Nel pannello creato dagli studenti rivivono le bellezze del territorio

‘Bassarilievi - il territorio di pianura attraverso le arti plastiche’: è il titolo del pannello che è stato inaugurato sabato scorso (nella foto) all’esterno dello sportello Iat - ufficio informazione accoglienza turistica- di San Giovanni in Persiceto in via Cento. Si tratta di una installazione permanente ad opera degli studenti della classe 4 D sotto la guida dei docenti Giuseppe Ruggeri e Fabiana Goretti. Al taglio del nastro Mauro Borsarini, dirigente dell’Archimede, Maura Pagnoni, assessore comunale a Scuola, Cultura, Turismo e Silvia Marvelli, direttore del museo archeologico ambientale.

"L’opera – spiega Borsarini - è composta da venti formelle in terracotta realizzate da nostri studenti nell’ambito del Piano triennale delle arti. Le formelle compongono un’immagine unitaria che racconta gli elementi emblematici di San Giovanni in Persiceto: dai principali monumenti del centro storico alle eccellenze agroalimentari".

Il Comune di Persiceto da tempo ha avviato un percorso di valorizzazione del proprio territorio, cogliendo anche l’opportunità della Ciclovia del sole. Lo scopo è quello di attrarre sempre più turisti nel comune e l’opera realizzata dagli studenti va in questo senso. "Abbiamo provato una grande soddisfazione – afferma Pagnoni – per l’inaugurazione del pannello. Una conferma che dimostra quanto la scuola, in questo caso l’istituto superiore Archimede, dialoghi con il territorio e con l’amministrazione comunale. Un’altra opera concreta che rafforza questa collaborazione constante e costruttiva in essere ormai da anni". E aggiunge: "Ed oltre alla proficua collaborazione scuola – Comune, c’è da sottolineare un altro importante aspetto. Siamo di fronte ad un’opera che mette in evidenza le doti di ogni singolo alunno che ha partecipato al progetto. Le formelle infatti sono state realizzate singolarmente da venti alunni e poi assemblate assieme. Una grande operazione artistica di inclusione".

Pier Luigi Trombetta