Nel primo semestre 70 milioni di fatturato

Primo semestre di crescita per Henoto, la società di Bologna Fiere che si occupa degli allestimenti fieristici (e non solo). Il gruppo ha allestito più di 380.000 metri quadrati in 160 eventi in Italia e all’estero per un fatturato complessivo di 70 milioni di euro. "Siamo orgogliosi di poter dire alle imprese: ovunque sia il vostro business, siamo al vostro fianco per supportarvi ad accrescere il valore dei vostri brand e sviluppare nuove opportunità commerciali", commenta il presidente Gianpiero Calzolari. "Abbiamo know-how, lavoriamo in tutto il mondo attraverso nostre sedi o partnership consolidate, abbiamo una solida conoscenza dei mercati esteri, siamo innovativi nelle soluzioni e nell’approccio al lavoro e le nostre unità produttive operano in modalità 4.0 mettendo in primo piano sostenibilità e rispetto dell’ambiente. Oggi siamo leader di settore e il piano di sviluppo prevede di rafforzare ulteriormente la presenza internazionale, l’ampliamento delle competenze e la prosecuzione del percorso di ricerca e sviluppo che ci ha consentito di distinguerci per innovazione, sostenibilità e qualità", sottolinea Calzolari.