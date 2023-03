Nel ritratto c’è la storia di un’epoca

Nicoletta

Barberini Mengoli

Anni fa assistetti a una interessante, come sempre, conversazione di Eugenio Riccòmini che descriveva un ritratto di una ‘vecchia’, realizzato da un noto artista del ‘700. Ne uscì una lezione affascinante perché dall’analisi dei particolari si potevano intuire cose sorprendenti. Tipo le mani rugose e con calli che definivano che era una contadina, i vestiti logori che davano qualcosa di trasandato, il viso arrossato e mal tenuto, i capelli spettinati, ma soprattutto gli occhi che parlavano di tante fatiche e dolori. Continuava leggendo gli spazi circostanti: gli alberi di una specie ormai inesistente, alcuni strumenti di lavoro abbandonati sullo sfondo del dipinto e altri particolari. Questo per sottolineare che un ritratto, oltre a trasmettere sensazioni ed emozioni personali, parla ‘di se stesso’ mandando a chi lo guarda messaggi virtuali accattivanti. L’artista compie il ritratto con il suo linguaggio che rispecchia una corrente artistica, una moda, un suo ovvio voyeurismo, ma soprattutto, attraverso i particolari, fa il punto della vita della persona descritta. Quante volte è capitato di vedere quadri di personaggi che hanno fatto la storia, cui non avremmo potuto dare loro un viso se non avessimo il dipinto? I ritratti, infatti, raccontano un’epoca, sia se sono antichi o moderni, e l’artista vi esprime il mondo in cui il personaggio vive, quasi come fermando il tempo. É capitato spesso di vedere un ritratto, specie nell’arte moderna, che non assomiglia alla persona ritratta. La spiegazione dell’artista è che lui descrive l’emozione e la visione intima che la persona che ritrae gli ispira e che ne coglie, magari, con un solo particolare l’essenza e l’anima. Il ritratto comunque è come un racconto, che va studiato e guardato attentamente per poter trasmettere quelle sensazioni che solo l’arte è in grado di dare.