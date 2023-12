Nel salone di Orea Malià l’omaggio alla poetessa Patrizia Vicinelli

Nella Bologna degli anni a cavallo tra il ’70 e l’80, quelli in cui nel capoluogo emiliano nasce il DAMS, viene fondata Radio Alice, prendono piede avanguardie musicali, teatrali, letterarie, movimenti politici e attorno alla città si crea una mitologia giovanile che descrive Bologna come un "mondo immaginato", uno dei personaggi più poliedrici è la poetessa Patrizia Vicinelli. Che in verità è una militante dell’arte a tutto tondo, dal forte impatto scenico, protagonista di una scena letteraria e performativa in cui appare come unica. Ed è proprio all’inizio degli anni ’80, introdotta dal compagno Gianni Castagnoli, che Vicinelli – nata sotto le Torri nel 1943– fa il suo ingresso nel salone di Orea Malià in via Ugo Bassi, diventando non solo cliente di Marco Zanardi, ma anche amica. Proprio oggi alle 19,30, in quel salone, Gruppo RMN presenta la performance di circa 25 minuti Costellazione Vicinelli: le opere e la vita della poetessa saranno le coordinate di una mappa astrale, che il gruppo seguirà per orientarsi nella Bologna di quel decennio mitico. Orea Malià ricorda con affetto quelle lunghe chiacchierate nell’orario di chiusura per la pausa pranzo del negozio (un tempo usava) mentre decolorava i capelli di Patrizia che li portò poi corti e platino. "Un giorno – rammenta – uscì di fretta, non avevamo ancora finito, perché doveva correre a una conferenza stampa, poi tornò per completare il lavoro". La Vicinelli , molto amica di Pasolini, "non ha mai corrisposto all’ideale femminile della sua epoca – spiegano i componenti di RMN – e ha mescolato instancabilmente vita e arte al punto da rendere invisibile il confine tra queste due dimensioni". Ingresso libero.

Benedetta Cucci