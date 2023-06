Nel segno di Einaudi, Antonio Patuelli premiato a Roma

"Perseguire principi di libertà con i metodi della libertà". Parte da Benedetto Croce, Antonio Patuelli, nel suo excursus sul liberalismo. Una lectio magistralis che il presidente dell’Associazione bancaria italiana (Abi) ha tenuto ieri a Roma in occasione della consegna del Premio Einaudi – Edizione 2023, a lui assegnato "in ragione – spiega la Fondazione Luigi Einaudi – della coerenza di una vita spesa nella diffusione di alti principi etici di libertà e responsabilità, nel solco degli insegnamenti di Luigi Einaudi". "Il premio è giunto alla terza annualità – ha sottolineato il presidente della Fondazione Luigi Einaudi, Giuseppe Benedetto –. Nel 2021, è stato attribuito a Sabino Cassese, l’anno scorso alla professoressa Elsa Fornero e quest’anno, su mia proposta, il cda della Fondazione Einaudi ha deciso di attribuirlo al presidente dell’Abi, un esempio vivente dei valori che la Fondazione Einaudi promuove e sostiene". "Europeismo, ruolo delle banche centrali, la necessità di mercati aperti, l’indiscutibile necessità di combattere i monopoli". Sottolineando le "scontate" analogie, i comuni denominatori, tra l’Einaudi economista e Patuelli, il segretario generale della Fondazione Einaudi, Andrea Cangini, si sofferma su un "Patuelli meno noto ma non meno significativo: il Patuelli giornalista", ricordando quella "particolare attenzione dello spirito liberale nei confronti della libera stampa" che ha portato il presidente dell’Abi a collaborare con diverse testate, tra cui La Nazione diretta da Domenico Bartoli, Il Resto del Carlino – per il quale scrisse il ‘Diario di un grande elettore’ – e il Quotidiano Nazionale.

"Con l’amico Patuelli – ha ricordato il ministro della giustizia, Carlo Nordio – abbiamo in comune la militanza attiva nel Partito Liberale. Lui è più giovane, si è iscritto nel ‘68. Io nel ‘63, avevo 16 anni. La figura di Patuelli, rimasta inalterata nella sua compattezza liberale come spero sia rimasta la mia, reca una fondante testimonianza al pensiero liberale". Tra gli insegnamenti lasciati da Einaudi, Patuelli evidenzia il suo approccio "non liberista, non attento solo alle libertà economiche" e la necessità di coniugare sempre doveri e diritti. "Einaudi – ricorda Patuelli – fu l’antitesi della demagogia. Era per l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, quella dei punti di partenza, una uguaglianza che non si realizza abbassando chi sta in alto, ma innalzando chi sta in basso e mettendolo nelle condizioni di competere".

Giulia Prosperetti