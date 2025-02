Nel segno di Marco Biagi. Il lavoro al femminile, una ’due giorni’ sul tema

Il lavoro declinato al femminile. L’associazione nazionale TutteperItalia, fondata da Alessandra Servidori, esperta in politiche del welfare, ha organizzato una due giorni sul tema insieme alle ’colleghe’ Zonta Club Bologna, Inner Wheel, Centro studi progetto donna e Diversity Mgmt. Si terranno all’Aula Off dell’Antoniano, in via Guinizzelli 13, a Bologna, lunedì 10 e martedì 11 marzo dalle 16 alle 19. Si tratta di incontri interattivi gratuiti.

Un modo per ’anticipare’, spiega Servidori, "il ricordo di Marco Biagi, il quale, nel Libro Bianco, aveva fatto esplicito riferimento all’occupabilità femminile", come leva di emancipazione e uguaglianza. Ecco le parole del giuslavorista ucciso dalle Br: "Una corretta politica delle pari opportunità deve innanzitutto basarsi su interventi diretti ad abolire ogni pratica discriminatoria e quindi qualsiasi tipo di differenziale retributivo, a parità di lavoro svolto. Al tempo stesso, però, la presenza femminile nel mondo del lavoro deve essere promossa a tutti i livelli e resa possibile operando con gli strumenti propri di un’economia di mercato", si legge nel Libro Bianco.

"In questo momento dove c’è più consapevolezza del ruolo della donna nel mondo dell’impresa e si parla tanto di questo tema – riprende Servidori –, abbiamo deciso come associazioni di organizzare un incontro il più possibile concreto, a cui speriamo partecipino donne e ragazze".

Già, perché l’idea è quella di "ricominciare a tessere la tela non con un classico convegno - osserva Servidori –, ma come una ’due giorni’ in cui spiegheremo concretamente come fare ad avere informazioni e formazione per trovare un’occupazione con più efficacia, come si redige un curriculum concorrenziale, eccetera". La volontà è quella del dialogo: "Vogliamo spiegare, ma anche ascoltare e rispondere alle domande delle donne e di chi vorrà partecipare. Alla fine sarà dato anche un attestato di partecipazione".

I tavoli a cui partecipare nei due giorni sono in tutto sei: "Cosa sappiamo e cosa pensiamo di saper fare: dal Curriculum vitae al colloquio di selezione", con Roberta Bortolucci come relatrice e Maria Mantini Satta come coordinatrice; "I recenti provvedimenti per l’occupazione femminile", con Carlo Emanuele Pupo e Carla Facchini; "Prevenzione salute e sicurezza sul lavoro" con Servidori e Francesco Alberto Comellini; "I profili professionali richiesti e l’Intelligenza artificiale", con Barbara Maiani e Giacomo Forcione; "La discriminazione diretta e indiretta", con Sonia Alvisi e una socia dell’associazione Inner Wheel; "Lavoro e tutela della genitorialità", con Francesca Pizzi e Stefania Berti.

È necessario iscriversi entro il 25 febbraio 2025 (martedì) scrivendo a: zonta.bologna@gmail.com oppure a.servidori@tiscali.it