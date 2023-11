Nel suv 2,5 chili di hashish, nella stanza in affitto il resto

I poliziotti chiamati dal titolare di un b&b di via Paolo Fabbri non sapevano che, mentre loro entravano nella struttura ricettiva, a Ozzano, i carabinieri avevano arrestato gli occupanti di quella camera. Dove, neppure nascosti, i poliziotti delle Volanti hanno trovato e sequestrato due sacchi contenenti 2 chili e mezzo di hashish e 150 grammi di marijuana, oltre a una pistola da softair. A carico di ignoti, almeno finché non è emerso come quella droga fosse riconducibile ai due giovani spacciatori intercettati e arrestati poche ore prima dai carabinieri. Che, l’altra notte, hanno bloccato, dopo un inseguimento, un suv con a bordo i due, di 26 e 23 anni, che non si era fermato all’alt intimato dalla pattuglia in via Tolara di Sotto.

Erano circa le 3,30 e i militari hanno controllato subito i due: il conducente, il ventiseienne, era agitato ed eccessivamente loquace; nell’abitacolo, poi, c’era un forte odore di hashish. I carabinieri hanno quindi perquisito l’auto e i suoi occupanti: nel suv sono stati trovati 10 panetti di hashish per un chilo, suddivisi in 5 pacchetti tutti nascosti all’interno di un cuscino. Recuperati anche pochi grammi della stessa sostanza, di cui il ventiseienne aveva cercato di disfarsi, buttandola dentro l’auto dei carabinieri. Il passeggero, il ventitreenne, aveva invece con sé un involucro contenente 1,2 grammi di hashish, nascosto nelle mutande. Infine, dentro un borsello nero, gli spacciatori trasportavano ben 2515 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento di spaccio. Il ventiseienne, visto il suo stato e le manovre effettuate alla guida per sfuggire ai carabinieri, è stato sottoposto all’accertamento del tasso alcolemico, con l’etilometro in dotazione alla pattuglia dei carabinieri. È risultato ubriaco, con un tasso pari a 1,77 grammi litro, motivo per cui gli è stata sospesa la patente e sequestrata, ai fini della confisca, l’auto. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati mentre i due uomini, su disposizione della Procura, sono stati arrestati e accompagnati alla Dozza, in attesa della convalida. Successivamente, nel pomeriggio, il titolare del b&b è entrato nella stanza occupata dai due e ha trovato la droga, allertando la polizia, che ha trovato il resto della droga.

n. t.