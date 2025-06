Nel trolley di Gabriele Canè

Si intitola ’Trolley’ (Minerva), il nuovo libro di Gabriele Canè, che si presenta domani alle 18.30 al Grand Hotel Majestic di via Indipendenza. L’autore, già direttore del Carlino e de La Nazione, dialoga con la direttrice del QN-Carlino, La Nazione e il Giorno Agnese Pini. L’autore costruisce un romanzo che è anche una satira dolceamara della nostra contemporaneità. Il protagonista non ha solo le ruote: ha una memoria, una voce, una sensibilità acuta nel cogliere le contraddizioni del nostro tempo. Dall’Italia che si cinesizza alla Cina che si occidentalizza, dai consumi compulsivi all’ipocrisia linguistica, dal culto degli animali da compagnia alla precarietà delle relazioni, tutto viene filtrato dallo sguardo disincantato di un oggetto che, a sua insaputa, si ritrova a filosofare. Un mondo reale e immaginario, in un libro che fa ridere e riflettere, con stile leggero ma mai superficiale.