Nella Bassa finanziato il Ponte della Motta: "Adesso subito il bando per la progettazione"

Si sblocca il finanziamento per la ricostruzione del Ponte della Motta tra Budrio e Molinella. E la Città metropolitana è pronta per progettare l’opera. Lo assicura il sindaco Matteo Lepore, commentando così la schiarita arrivata ieri dopo l’incontro tra la presidente regionale Irene Priolo e il commissario post-alluvione, il generale Francesco Paolo Figliuolo. "La notizia del finanziamento per la ricostruzione del Ponte della Motta, crollato nell’alluvione del 2023, è molto importante per il nostro territorio – sottolinea Lepore – la aspettavamo da tempo. La Città metropolitana è pronta per pubblicare il bando per la progettazione".