Nella Bassa si continua a pulire i campi

Il sole caldo cocente rifletteva, ieri mattina, sugli specchi d’acqua che nella Bassa, tra Molinella e Medicina, ancora ricoprivano quelli che, fino a pochi giorni fa, erano terreni agricoli, macchine e case. La situazione, però, non è mutata rispetto a venerdì. Né in meglio, ma, per fortuna, neanche in peggio. Tutte le forze sono unite, al lavoro, per dragare l’acqua che ha tracimato dai torrenti. Sant’Antonio. In questa frazione di Medicina inondata dalle acque esondate prima dall’Idice e poi dai canali di bonifica (i sesti), tutti erano al lavoro per dragare l’acqua stagnante e cercare di salvare i raccolti. Con loro i militari dell’Esercito e la Protezione Civile. I 23 evacuati rimangono, al momento, alloggiati all’hotel di Castel San Pietro Terme. Selva Malvezzi. Qui, dove 600 ettari di terra sono stati distrutti dall’esondazione del Quaderna, prosegue l’operazione di dragaggio dell’acqua sotto la supervisione del sindaco Dario Mantovani.

z. p.